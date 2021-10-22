Намек «Газпрому»? Власти Молдавии решили погасить Вечный огонь из-за дефицита газа

В Кишиневе на мемориальном комплексе временно погасили Вечный огонь из-за падения давления в газовых трубах и плохой погоды, заявили в пресс-службе Министерства обороны Молдавии.

Отмечается, что огонь будет возвращен, как только стабилизируется ситуация с энергетической безопасностью страны.

Накануне премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об отсутствии договоренностей с «Газпромом» о продлении льготного контракта и подчеркнула, что они вряд ли будут достигнуты. В прошлом году республика платила чуть более 148 долларов за одну тысячу кубов газа, в этом — около 790 долларов за тот же объем.

В этом месяце «Газпром» продлил контракт с Молдавией, но в «Молдовагаз» подчеркнули, что потребление топлива все равно превышает поставки. Парламент страны ввел режим ЧП. Теперь Кишинев намерен закупать газ из европейских источников.

В ноябре 2020 года страну возглавила прозападный политик и сторонница евроинтеграции Майя Санду. Ранее она настаивала на ужесточении курса в отношении Приднестровья и выводе оттуда российских миротворцев. Подробнее — в нашей статье.