РКЦ «Прогресс»: украшать ракету «Союз-5» наклейками под хохлому пришлось уже на Байконуре

Производители космических ракет-носителей «Союз-5» предусматривают возможность отведения их определенных зон под коммерцию, заявил заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Сергей Волков.

В пятницу, 22 октября, в одном из цехов РКЦ «Прогресс» прошли последние заводские испытания баков для ракет-носителей «Союз-5», на которых присутствовали журналисты, передает ФБА «Экономика сегодня». После окончания тестирования заместитель генерального конструктора компании Сергей Волков ответил на вопросы прессы.

Журналисты поинтересовались, не в этом же ли цеху была украшена под хохлому одна из ракет «Союз-5». Броский наряд она приобрела в честь 800-летия Нижнего Новгорода, роспись украсила третью ступень и блоки первой ступени. Волков отметил, что ради сохранности рисунка наносить тематические наклейки приходится в последнюю очередь и уже на космодроме Байконур. В противном случае рисунок может попасть под ложементы во время погрузки и потерять в привлекательности. Волков отметил, что на производстве есть как стандартные наклейки с логотипом Роскосмоса и корпорации «Энергия», так международные флаги.

«При этом у нас есть документ, где указано, что на ракете есть согласованные зоны, которые могут выделяться под коммерцию», — отметил Волков.

Идею украшать ракеты элементами народной росписи в прошлом году выдвинул гендиректор корпорации «Роскомос» Дмитрий Рогозин. Он также предлагал помещать на ракеты гербы городов Золотого кольца.