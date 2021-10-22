Сивков объяснил, почему британские ракеты Brimstone нельзя назвать угрозой для ВМФ РФ

Британские сверхзвуковые ракеты Brimstone, о поставках которых Украина договорилась с Лондоном, будут представлять угрозу не для России. А для Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков, который в интервью газете «Взгляд» прокомментировал угрозы бывшего заместителя главы генерального штаба ВСУ Игоря Романенко уничтожать британскими ракетами российские военные корабли.

«Ракеты Brimstone предназначены для запуска с самолетов и вертолетов и относятся к противотанковым ракетным комплексам. Снаряд имеет массу всего 49 кг, тандемную кумулятивную боевую часть – от пяти до десяти килограммов, дальность поражения – 11,5 км. Она нужна для пробивания брони», — объяснил военный эксперт.

Головка наведения этих ракет – лазерная или радиолокационная в миллиметровом диапазоне – сильно ограничивает возможность их применения во время дождя или тумана. При этом ракета Brimstone не может нанести серьезного урона кораблям, так как после пробития корпуса кумулятивная струя может разрушить не более двух сопредельных помещений. А для того, чтобы нанести существенный урон, например, корвету, необходимо, чтобы боевая часть ракеты была раз в пять больше, чем у данных британских ракет.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

К тому же, добавил военный эксперт, российские корветы оснащены всепогодной радиолокационной системой наведения и вооружением, способным совершать 200 выстрелов в минуту с дальностью поражения порядка 15 километров.

«Таким образом, наши военные корабли просто не допустят украинские катера с Brimstone на дистанцию залпа и осуществят их упреждающее уничтожение. Их ракеты будут представлять угрозу только для танков, автомобилей и наземных стационарных сильно укрепленных целей. Даже против пехоты она будет малоэффективна, поскольку почти вся энергия удара уйдет в землю», — подчеркнул Сивков.

Отвечая на вопрос, зачем Украина взяла эти ракеты, эксперт заявил, что для Киева важно соблюдение двух условий. Во-первых, украинцы хотят владеть вооружением из стран, входящих в военный блок НАТО, а во-вторых, это оружие должно стрелять «хоть куда-нибудь». А сам Североатлантический Альянс поставляет украинским вооруженным силам свои ракеты для того, чтобы ВСУ атаковали позиции защитников ЛНР и ДНР в приморских районах. Например рядом с Мариуполем, заключил Сивков.

Prt Scr youtube.com / РОЙ ТВ

Напомним, ранее стало известно об украинско-британских переговорах по поводу покупки Киевом ракет Brimstone для вооружения украинских военных кораблей. Также СМИ сообщали, что на переговорах обсуждается и возможность установки ракет Brimstone на украинских самолетах, при том, что одна такая ракета стоит 138 тысяч долларов.

Минобороны Великобритании подтвердило сообщения о поставке Украине ракет Brimstone, отметив, что соответствующая сделка была заключена двумя странами в июне текущего года.