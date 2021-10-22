Замглавы МИД РФ Рябков и посол Эквадора Флорес обсудили направления для совместной работы

МИД России сообщил о встрече замглавы ведомства Сергея Лаврова с назначенным чрезвычайным и полномочным послом Эквадора Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом. Стороны затронули тему совместной работы для укрепления сотрудничества.

В этом месяце Рябков провел целую серию переговоров. Дипломат также успел встретиться с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Викторией Нуланд. Переговоры замглавы МИД с послом Эквадора состоялись 22 октября.

«В ходе беседы были обсуждены актуальные темы российско-эквадорской повестки дня, намечены основные направления совместной работы в интересах дальнейшего укрепления политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах», — гласит заявление российского министерства.

Ранее дипломат прокомментировал ситуацию с численностью американского представительства в России. США не подают сигнала для ее восстановления, а вместо этого выступают с нападками на Москву, отметил Сергей Рябков.