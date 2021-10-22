Борщ, водка, танцы Жукова. Что поразило американцев при встрече с советскими солдатами на Эльбе

В апреле 1945 года в окрестностях немецкого города Торгау на реке Эльба произошла историческая встреча. Войска 1-й армии США соединились с бойцами Красной армии, расколов остатки сил Третьего рейха на две части.

Встреча на Эльбе дала американским и советским солдатам возможность впервые пообщаться и обменяться боевым опытом. Эксперты исторического портала «Русская семерка» взялись рассказать, какие обычаи и элементы быта красноармейцев удивили союзников больше всего.

ТАСС / ИТАР-ТАСС

Сытная встреча

Первое, что удивило американцев – это умение практически всех советских солдат говорить на английском языке. Произношение некоторых было настолько натуральным, что об этом даже написал еженедельник The New Yorker, корреспондент которого лично присутствовал при легендарной встрече.

При этом многие личные вещи солдат США носили у красноармейцев нестандартные названия. К примеру, любые сигареты вне зависимости от марки они называли «кемел», а зубная паста всегда была для них «папсадантом». Высокий уровень знания иностранного языка объяснялся образовательной программой «Иностранный — в массы», которая стартовала в советских школах еще в 1920-х годах.

Русская кухня и вовсе поразила американцев до глубины желудка. Насыщенность и густота традиционного борща восхитила солдат армии союзников. Они также удивились привычке русских пить чай весьма странным образом: сахар зажимался между зубов, что делало горячий напиток сладким прямо во рту.

ТАСС / Шайхет Аркадий

Про «фронтовые сто грамм» тоже не забывали. Американцы, чаще всего приходившие на встречи с пустыми руками, крайне удивлялись наличию горячительных напитков во флягах русских солдат. После «принятия внутрь» веселье набирало обороты – повстречавшиеся союзники устраивали настоящие гуляния, в которых заводилами всегда были советские бойцы.

Генерал Омар Брэдли – командующий 12-й группой армий США (насчитывала порядка 1,3 миллиона человек) – писал в своем дневнике, что советские офицеры встречали «коллег» из США шумно и весело. Особо запомнился командирам заместитель Верховного Главнокомандующего Георгий Жуков, который после 9 мая 1945 года «покорил всех огненным танцем».

commanders.mil.ru / Минобороны РФ

В баню как на праздник

Американским солдатам не давала покоя еще одна черта красноармейцев: каждый из них считал своим долгом что-либо выменять у союзника. Особо щедрые бойцы могли просто подарить дорогую для них вещь, но большинство все же руководствовалось принципом «махнем не глядя».

Самым ценным «товаром» для солдат армии США были пуговицы и звезды с советских пилоток. Затем - портсигары, часы и элементы формы.

На фоне общей чистоплотности личного состава Красной армии странным было наблюдать недоверие к прививкам от тифа и столбняка. Советские солдаты боялись их как огня, но в баню ходили «как на праздник». Именно там обнаружилось, что многие бойцы носят на шее крестики, несмотря на антирелигиозную политику СССР.