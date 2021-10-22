Вице-премьер Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 14 регионах России

Эпидемиологическая обстановка с коронавирусной инфекцией ухудшилась в 14 регионах России в период с 15 по 22 октября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, ситуация с COVID-19 осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях. Также рост заболеваемости зафиксирован в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в Республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах.

«Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте Стопкоронавирус.рф», — заявила журналистам вице-премьер России.

Кроме того, она напомнила о необходимости вакцинации против коронавируса для обеспечения оптимальной защиты. Записаться на процедуру можно позвонив по телефону 112 или на портале госуслуг.

Вакцинация является одним из наиболее эффективных механизмов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России для этого используются четыре отечественные вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».