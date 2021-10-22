Политолог Рар: Путин через площадку «Валдая» адресовал Западу важные сигналы

Президент РФ Владимир Путин, выступая накануне на форуме «Валдай», поднял острые вопросы, касающиеся конфликта цивилизаций, на сделал это так, что смог, подчеркнув позицию Москвы, не обидев при этом Запад.

Такое мнение о выступлении российского лидера высказал немецкий политолог Александр Рар, по словам которого на площадке дискуссионного клуба «Валдай» сложилась особая традиционная клубная атмосфера, которая нравится Владимиру Путину.

«На мой взгляд, Владимир Путин произнес очень нестандартную речь: он не просто расставил акценты для нашей дискуссии, но основательно углубился в проблему конфликта цивилизаций, — отметил эксперт. — А главное — не побоялся поставить эти вопросы предельно остро, не обижая Запад, но в то же время подчеркивая российскую позицию».

Речь Путина, по словам Александра Рара, можно назвать своеобразным «манифестом» российских ценностей, отличающихся от европейских либеральных ценностей. И при этом президент РФ обозначил для Запада те точки соприкосновения, где диалог с Россией еще возможен и где можно найти какие-то новые формы сотрудничества.

«Таким образом, Путин через площадку «Валдая» вновь адресовал Западу важные сигналы», — заявил политолог.

В том, что касается Германии, высказывания российского президента были достаточно осторожными, так как пока не ясно, какой политический курс изберет новое немецкое правительство, после того как оно будет сформировано. Но Москва в любом случае рассчитывает, что экономический альянс с Берлином будет продолжен, и демонстрирует свою заинтересованность в европейском рынке.

Prt Scr youtube.com / Первый канал

В заключение Александр Рар отметил, что общение Владимира Путина с участниками Валдайского форума было интеллектуально насыщенным. Президент РФ с его продуманными ответами и глубокой аналитикой в очередной раз показал свою информированность. И при этом Владимир Путин своими шутками и юмором как будто похлопал участников форума по плечу и пообещал продолжение дискуссии.