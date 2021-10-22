Парламент Молдавии проголосовал за ввод режима ЧП из-за недостатка газа

Парламент Молдавии проголосовал за ввод режима чрезвычайного положения по предложению правительства, сообщила пресс-служба законодательного органа.

Постановление было принято голосами депутатов правящей партии «Действие и солидарность» на внеочередном заседании, которое состоялось в пятницу.

«55 голосами проект постановления № 29 был утвержден», — сказал вице-председатель парламента Михаил Попшой.

Режим ЧП введен в стране на 30 суток. В этот период государство должно пополнить недостающие запасы природного газа. Для этого можно будет отступить от нормативных положений.

Ранее бывший премьер-министр республики Ион Кику раскритиковал планы правительства о покупке газа в обход «Газпрома». По его словам, сопредельные страны в любом случае приобретают топливо у российской компании.