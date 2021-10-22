Эрлинг Холанд не поможет «Боруссии» в ближайшие несколько недель

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сообщил о травме форварда Эрлинга Холанда. Норвежский форвард не сможет помочь команде в матче Бундеслиги против клуба из Билефельда.

По словам немецкого специалиста, Холанд пропустит игру с «Арминией» из-за травмы сгибателя бедра. Вингер будет отсутствовать несколько недель, уточнил наставник «Боруссии».

В шести матчах текущего сезона чемпионата Германии 21-летний норвежец забил девять голов. В турнирной таблице Бундеслиги «шмели» идут на втором месте, лидирует мюнхенская «Бавария». После трех туров групповой стадии Лиги чемпионов «Боруссия» расположилась на втором месте, на первой строчке находится «Аякс».