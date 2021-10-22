Бунт на корабле. Экономист Оленченко предсказал исход конфликта Польши с ЕС

На саммите Евросоюза в Брюсселе лидеры Германии, Франции, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали Варшаву соблюдать стандарты ЕС, передает французский телеканал France 24. Разлад в блоке произошел после того, как в начале октября Конституционный суд Польши объявил о превосходстве национального права над европейским.

Еврокомиссия отреагировала на вызов моментально и пригрозила стране-бунтарю экономическими санкциями. А премьер-министр балтийского государства Матеуш Моравецкий в свою очередь назвал это «шантажом», но не отступил. На сегодняшний день Брюссель уже заморозил первый транш финансовой помощи Польше, предназначенный для восстановления экономики.

Своенравное поведение Варшавы связано с тем, что у власти находится партия «Право и справедливость», политика которой всегда отличалась «завышенным самомнением» по отношению к другим странам, пояснил «Политике Сегодня» старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

По словам экономиста, Польша стремится занять главенствующее положение в Европе. При этом амбиций у руководства этой страны явно больше, чем возможностей. Там создают около 2% ВВП всего Евросоюза, в то время как Германия, по праву занимающая роль главного «кормильца» ЕС, обеспечивает более 20%.

«С другой стороны, Польша не хочет выполнять регламенты и нормативы ЕС, которые предусматривают штрафные санкции за конкретные дела. Например, если страна превышает порог по долгам — обязательно накладываются штрафные санкции. Или если она принимает какие-то шаги вопреки решениям ЕС», – подчеркнул эксперт.

Скандальное решение Конституционного суда Польши объясняется тем, что эта страна немногим ранее нарвалась на крупный штраф со стороны ЕС, сообщил собеседник «ПС».

«В данном случае была ситуация, что Польша приняла решение вопреки ЕС о том, что суды назначаются, а не выбираются, хотя в ЕС это выборные должности. В этой связи суд ЕС наложил на них штраф, но штраф прогрессирующий, то есть он каждый день пополняется и суммируется. Это решение суда и послужило поводом, чтобы польский премьер-министр обратился в конституционный суд (не выбранный, а назначенный), чтобы он сделал заключение: а надо ли им выполнять решение суда ЕС [платить штраф]», – рассказал Оленченко.

wikipedia.org /

Сейчас же Польша пытается продвигать в ЕС идею по созданию «согласительной комиссии», которая должна в любой спорной ситуации определять, был ли справедлив европейский суд при принятии решения.

Замашки балтийского государства крайне раздражают крупных игроков в ЕС, отметил Оленченко. Поэтому прошлым летом у них появился серьезный рычаг давления. Во время принятия бюджета Евросоюза на ближайшие годы, было принято решение изменить принцип распределения дотаций. Размеры траншей странам-участницам теперь определяет Еврокомиссия исходя из «поведения» стран-участниц: тем, кто не соблюдает принципы, нормы и стандарты ЕС, попросту урезают сумму финансовой помощи.

«Польша - основной получатель средств из ЕС, а основной донор - это Германия», – продолжает экономист. – «Шарль Мишель [председатель ЕС] говорит, что нужно отдавать предпочтение диалогу, поэтому первое решение скорее предупредительное. Но потом все равно поляки останутся при своем мнении, они будут дальше агрессировать, хамить и рано или поздно в ЕС подойдут к решению о том, чтобы их урезать в субсидиях».

Это в свою очередь станет для Варшавы серьезным поводом задумать о дальнейшем членстве в Евросоюзе, поскольку его поляки воспринимают, как «дойную корову», считает Оленченко. Экономист убежден, если прибалтийская страна в будущем не сменит риторику, ее либо «выпихнут» из ЕС силой, либо под давлением санкций она ретируется сама.