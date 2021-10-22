Пользователи Сети из России посоветовали Матвиенко не обращать внимание на инцидент в Афинах

Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко стоит игнорировать поведение делегатов Балтии и Польши в связи с ситуацией в Греции. С таким мнением выступили россияне.

Недавно сенатор выступила на конференции в Афинах. В самом начале ее речи представители Латвии, Литвы, Польши и Эстонии покинули зал. Председатель Совфеда указала на отсутствие у делегатов политической культуры. Россияне поддержали ее вывод, передает «Экономика Сегодня».

Пользователи Сети сделали выговор полякам и прибалтам после их неоднозначной выходки на выступлении Матвиенко. Они намекнули на марионеточное управление стран, которые представляли делегаты.

«На шакалов не стоит обращать внимания, они слушают команды своего заокеанского хозяина, у них нет своего мнения, а об уважении они вообще ничего не слышали. Так что пускай гуляют, мы будем говорить», — посоветовали Матвиенко комментаторы.

Москва не очень нуждается в мнении представителей прибалтийских государств и Польши, отметили граждане России. А присутствующие на конференции делегаты проявили себя как маленькие дети, добавили они.

Ранее сенатор Алексей Пушков указал на провал выходки стран Балтии и Польши во время выступления Матвиенко. По словам члена Совфеда, большая часть участников конференции осталась в зале.