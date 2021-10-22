Мощный ураган сорвал строительные леса со стен Кремля

Штормовой ветер и ливень обрушились на Москву. Из-за ухудшения погодных условий рухнули строительные леса с кремлевских стен.

Местные жители опубликовали видеозапись с места происшествия. По словам очевидцев, причиной обрушения стал сильный порыв ветра. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее ГУ МЧС России по региону предупредило жителей столицы об усилении потока ветра до 20 метров в секунду. Россиянам посоветовали обходить неустойчивые конструкции, рекламные щиты, а также парковать свои автомобили подальше от деревьев. До конца дня улучшения погоды не ожидается.