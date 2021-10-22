Артиста Александра Хотченкова срочно доставили в больницу с тромбозом

Российского актера театра и кино Александра Хотченкова госпитализировали с тромбозом нижней конечности. В настоящее время артист находится в московской больнице.

Медики диагностировали у Александра Хотченкова тромбоз ноги. Сейчас артист находится под наблюдением специалистов. Дополнительной информации о его состоянии здоровья пока нет. Об этом сообщает телеканал «360».

Хотченков снялся в десятках фильмов и сериалов. Однако большего успеха он достиг как актер дубляжа. Артист озвучивал такие киноленты, как «Интерстеллар», «Ирландец» и многие другие.