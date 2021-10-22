Мэр Москвы предупредил, что QR-коды для посещения театров и музеев введены надолго

Система QR-кодов для посещения столичных музеев и театров не будет работать на протяжении долгого времени, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно информации с сайта мэра столицы, в период нерабочих дней театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможным при заполняемости помещений не более 50%. Кроме того, их работа будет проходить с использованием цифровых кодов и средств индивидуальной защиты.

«90% музеев и театров — это государственные музеи и театры, которые и сегодня финансируются за счет бюджетной поддержки. При падении доходов, рыночных доходов, внебюджетных доходов всегда государство поддерживает эту отрасль», — сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что введение QR-кодов на длительную перспективу является отдельной мерой. Она никак не связана с нерабочими днями.

Как ранее сообщалось, нерабочие дни на территории Российской Федерации — инициатива вице-премьера Татьяны Голиковой. Ее поддержал президент Владимир Путин. По его словам, эта мера может помочь остановить распространение опасной инфекции.