Работа депутата тяжеловата: в Госдуме недовольны питанием, маленькой зарплатой и ранним подъемом

Восьмой созыв Госдумы только начал работу, а жалоб от слуг народа уже предостаточно. Депутатам не позавидуешь: жалуются на скудное питание, маленькие зарплаты и обязательную вакцинацию.

Некоторые не выдерживают «суровых» условий труда и сразу после получения мандатов складывают полномочия, о которых большинству остается только мечтать. Другие же держатся, но больше не могут молчать о своем будто бы уязвленном положении.

Разбираемся, так ли тяжела доля народных избранников на самом деле.

«Полтора, два яйца»

Накануне депутат от КПРФ Николай Харитонов, как и подобает истинному коммунисту, решил побороться за права своего класса, который недоедает в прямом смысле слова из-за закрытой в пандемию думской столовой. По его словам, в Госдуме «два года нет нормального питания», а работники нижней палаты парламента вынуждены «нести на плечах» еду из ближайшего кафе и терпеть очереди в «магазинчике».

«Тот магазинчик на первом этаже (в Госдуме, — прим.ред.) сходите с утра, посмотрите — там полтора, два яйца и депутаты с работниками аппарата верхом друг на друге покупают. Маленький, тесный (магазинчик)…», — цитирует Харитонова признанный иноагентом «Росбалт».

Федеральное агентство новостей / Анна Агибалова

Коммунист предложил организовать «столовую с питанием по фракциям, в определенное время». Самостоятельно решить проблему с обедами депутаты, получающие зарплату в полмиллиона рублей ежемесячно, не могут. Так что спикер ГД Вячеслав Володин в ответ на возмущение коллеги напомнил, что необходимые меры «по обеспечению депутатов питанием» будут приняты с 1 ноября.

Государство уже оплатило парламентариям страхование жизни, свежую прессу и даже новенькие смартфоны. Казалось бы, позаботиться о собственной сытости можно и самим — простые люди традиционно занимаются подобными вопросами самостоятельно.

Но господин Харитонов, работающий депутатом с 1993 года, не из простых. Согласно декларации, за 2020 год он заработал более 6,2 миллиона рублей. В собственности его семьи — приусадебный участок 1200 кв.м и жилой дом 87 кв.м., две квартиры на 98 и 102 кв.м., а также три квартиры по 126 кв.м. в «безвозмездном пользовании» трех его детей.

В 2010 году житель Новосибирска, обвинивший парламентария в нанесении побоев, заявил:

«Похоже, депутат Харитонов пересидел уже все свои сроки в Госдуме и утратил здравый смысл».

Мы, конечно, ни на что не намекаем. Просто вспомнилось.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

«Какая власть? Вы и есть власть»

На том же заседании, 21 октября, Володин ответил депутатам, которые утверждают, что «власть заставляет» их пройти вакцинацию против коронавируса. Парадоксально, но есть и такие.

«Какая власть? Вы и есть власть. Когда выйдя из зала пленарных заседаний, вы пытаетесь искать поддержку у граждан в том, что вас власть пытается заставить сделать прививку, тогда скажите прямо. Вы приписаны и обслуживаетесь в ЦКБ, у вас заработная плата порядка 500 тысяч, вы обеспечены всем необходимым», — огорошил антипрививочников спикер Госдумы.

Ранее в КПРФ отказались вакцинировать непривитых членов фракции, потому что «подобные вещи являются добровольным делом каждого депутата». Предав идеалы коллективизма и поставив частный интерес над общим, думать о ближнем вторая по количеству кресел в Думе фракция не пожелала.

«Парламентарии не успевают выспаться»

В прошлое воскресенье депутат от партии «СР — За правду», участник множества интеллектуальных игр и просто эрудит Анатолий Вассерман предложил перенести начало заседаний комитетов Госдумы с 10 утра на более позднее время, потому что не привык приезжать на работу «в такую рань».

«Кошмар сейчас, в такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, все никак не привыкну. Возможно, удастся перенести начало наших заседаний на более позднее время, это было бы идеально для меня, да и для многих моих коллег. Здоровье же важно, законы мы обязательно все примем и рассмотрим, тут вопросов нет», — посетовал представитель эсеров».

В ответ экс-депутат ГД Вячеслав Лысаков, работавший и при прошлом созыве, предложил Вассерману сдать мандат. По его словам, в нижней палате парламента еще полно трудностей, которые неприятно удивят новичков: штрафы за прогул, необходимость «сидеть без воздуха весь день в зале, слушая непонятные доклады и нажимая кнопки», а также обязанность сдавать во фракцию больничный, «если сильно перепарился на выходных с друзьями».

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

«Одни долги по кредитной карте»

Суровые времена настигли не только последний состав ГД, но отмечались и ранее. Например, в сентябре 2018 года депутат VI и VII созывов от КПРФ Вера Ганзя заявила, что ее месячной зарплаты в 380 тысяч рублей не хватало на жизнь без долгов. На вопрос журналистов о том, справедливо ли платить депутатам столь большую сумму, она ответила так:

«Если бы давали представительские расходы – было бы несправедливо. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте», — пожаловалась депутат.

В 2020 году Ганзя получила 5,8 миллиона рублей доходов — простая арифметика говорит, что это около 490 тысяч рублей ежемесячно. При наличии двух квартир в собственности, депутат получила в безвозмездное пользование жилой дом 85 кв.м. и квартиру 87 кв.м. Откуда у депутата долги по кредиткам — в декларации, увы, не сказано. Однако известно, что за время парламентской работы с 2014 года Ганзя увеличила свой доход почти вполовину.

Претензии, конечно, справедливые — но только с точки зрения их озвучивших. А здесь, в реальности, за стенами здания на Охотном ряду, у людей проблемы иных масштабов. Жаловаться на депутатскую судьбу никто не запрещает, но получается как-то нелепо.

Подробнее о колоссальных доходах и элитном имуществе кандидатов в ГД, жаждущих «справедливости», — в нашей статье.