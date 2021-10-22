Шугалей обвинил США и Великобританию в навязывании невыгодных решений властям Судана

Власти США и Великобритании навязывают Судану невыгодные решения, поэтому именно Запад должен нести ответственность за внутренние проблемы страны, уверен социолог Максим Шугалей.

Как считает глава Фонда защиты национальных ценностей, Запад не прекращает попыток вмешательства во внутренние дела Судана. Сейчас обстановка в стране накалена до предела, а местные жители недовольны действиями властей, которые не смогли справиться с кризисом. Столкновения уже неизбежны, но в сложившейся ситуации есть и роль Запада, в частности — США и Великобритании, уверен социолог.

«США и Великобритания не только навязали чужой стране невыгодные для нее решения, но и взяли под контроль медиапространство с целью свободного тиражирования многочисленных фейков о происходящем», — цитирует Шугалея издание «ПолитРоссия».

Ученый рассказал, что жизнь обычного человека в Судане представляет собой тотальное обнищание, голод и коррупцию. Положение усугубляют вбросы в СМИ о многомиллионном митинге в поддержку гражданского правительства. На самом же деле акция собрала едва ли несколько тысяч участников, рассказал Шугалей.

Ранее социолог сообщил, что ФЗНЦ провел исследование о том, как на самом деле обстоят дела в Судане, узнав мнение местных жителей о нынешнем правительстве. Итоги опроса опубликованы на сайте Фонда.