Пророчество президента России Владимира Путина о возрождении могущественного государства начинает сбываться. Об этом рассказали авторы китайского издания Baijiahao.

Журналисты напомнили о заявлении, которое Путин сделал в начале 2000-х. Президент предсказал стране возрождение на обломках СССР. Спустя двадцать лет слова российского лидера начали сбываться, цитирует китайских авторов «ПолитРоссия». Эксперты Baijiahao описали сценарий, по которому пророчество президента воплощается в жизнь.

«За два десятилетия, что Путин находится у власти, экономика России чрезвычайно развилась. Теперь Россия вырвалась из лап США и начала обзаводиться настоящими партнерами», — перечислили журналисты.

Глава РФ не сидел сложа руки и очень много работал, восхитились авторы китайского издания. В начале политической карьеры Путину пришлось завоевывать уважение народа, а потом использовать свои способности и мудрость, чтобы побороть стратегическое сдерживание России со стороны Запада. В результате трудов президента страна вернулась в ряды держав мирового уровня.

Владимир Путин 21 октября выступил на форуме «Валдайского клуба» в Сочи. Президент произнес речь, которую цитируют СМИ по всему миру. Лидер поднял тему Украины, энергетического кризиса в Европе, внутренние вопросы и другие актуальные проблемы.