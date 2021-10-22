Червоненко предупредил Украину о скорой остановке всей промышленности в стране

Более 90% украинских промышленных предприятий могут остановить работу уже в следующем месяце, так как они не смогут больше приобретать цен по продолжающим расти ценам.

С таким предупреждением в эфире украинского телеканала «Наш» выступил бывший депутат Верховной рады, экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, по мнению которого, у Киева предстоящей зимой не будет другого выхода, кроме как начать покупать газ у России, а угол – у Донецкой Народной Республики.

«У нас, я вам объясню, по углю просто неоткуда взять, даже если мы купим. Хотя сейчас уголь 300 долларов, а не 50–70, как летом, то кроме ДНР или России нам просто неоткуда взять…», — заявил Червоненко.

По его словам, Украина к настоящему времени помимо кризиса из-за недостатка энергоносителей, переживает и другие проблемы, в том числе коронавирусный. Поэтому нет смысла перечислять все сложности, уже необходимо сформулировать, как страна будет выживать.

«Мы не можем, понимаете, это аморально – уголь можно брать (у России), а газ нельзя брать напрямую? – возмутился экс-министр, — Где мы докупать его будем? Втридорога опять по так называемому реверсу?».

politexpert.net / Аврора Зорина

В сложившейся ситуации, считает Червоненко, долг каждого украинца и тем более каждого украинского государственного деятеля говорить правду самому себе, своей семье и народу. А правда заключается в том, что при цене за газ в 54 гривны за кубометр для предприятий уже к середине ноября в стране остановится 95% украинской промышленности. Так как в бюджетах этих компаний заложена цена в 9-11 гривен за кубометр газа, цену в пять раз выше они платить не в состоянии.