«Берегись, Россия». США стягивают военные корабли в акваторию Черного моря

Вооруженные силы Соединенных Штатов в Европе вскоре могут получить два дополнительных эсминца для «сдерживания России». Прямо сейчас в акваторию Черного моря в любой момент готовы зайти четыре многоцелевых боевых корабля американских ВМС, но европейскому командованию вооруженных сил США этого недостаточно.

Руководство запросило у Пентагона пополнение, и руководство военного ведомства, похоже, готово направить к российским границам дополнительные силы. Авторы издания The National Interest (NI) предупреждают:

«Россия, будь осторожна. К тебе приближаются все больше эсминцев ВМС США. <…> Если военно-морской флот хочет сдержать Россию, он может разместить в Европе столько эсминцев, сколько сможет себе позволить».

twitter.com / U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Четыре богатыря

Впервые Европейское командование американских ВС заговорило об эсминцах в 2010 году, когда в Овальном кабинете заседал президент Барак Обама. Демократ послал боевые корабли USS Carney, USS Porter, USS Donald Cook и USS Ross с управляемыми ракетами в испанский порт города Рота. На вооружении судов стояли крылатые торпеды «Томагавк», боевые системы Aegis и ракеты класса «Стандарт» (SM-2, SM-3 и SM-6).

Эсминцы должны были кругами плавать по Средиземному морю и сбивать иранские ракеты в случае необходимости, однако ситуация поменялась после 2014 года. Волеизъявление жителей Крымского полуострова и его воссоединение с Россией Запад посчитал «вторжением на украинскую территорию», поэтому боевые корабли взяли курс на Черное море, где подстерегают потенциального противника по сей день.

В начале 2020 года глава европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал Тод Уолтерс выступил за увеличение огневой мощи Соединенных Штатов вблизи российских границ.

«Эти два дополнительных эсминца позволят нам усовершенствовать нашу способность получать приказы и давать предупреждения в потенциальном боевом пространстве, а также значительно улучшить наши возможности по контролю [ситуации]», — объяснил он свою точку зрения.

Позицию Уолтерса уже поддержали сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Джим Инхоф. Оба входят в комитет Сената США по вооруженным силам, поэтому сомневаться в положительном ответе генералу не приходится. Впрочем, некоторые коллеги сенаторов одновременно с этим выступают за возвращение «Дональда Кука», «Росса», «Портера» и «Карни» обратно на родину для модернизации.

wikipedia.org / Общественное достояние

Случайная война

Американские боевые корабли периодически наведываются в акваторию Черного моря «до первого предупреждения». В конце июня, когда более 30 стран мира участвовали в учениях Sea Breeze, российскую морскую границу пересек ракетный эсминец USS Ross. За несколько дней до этого аналогичный «подвиг» совершил экипаж эсминца USS Laboon. В начале этого года пограничники делали предупреждения «Портеру» и «Дональду Куку», решившим заплыть на запретную территорию в целях «наращивания военной мощи».

На фоне заявлений президента США Джозефа Байдена о «самой мощной армии в мире» такое давление не может не настораживать, уверен военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Группа из шести эсминцев представляет угрозу в том случае, если они начнут наступать единым фронтом.

«Увеличение числа американских эсминцев не поспособствует укреплению безопасности в регионе как минимум из-за торпед "Томагавк", оснащенных ядерной боевой частью. Группировка из шести эсминцев – это довольно серьезная сила. Если объединить все возможности этих кораблей, получится несколько сотен крылатых ракет. Один такой залп может причинить серьезный ущерб. Наращивание группировки кораблей до шести говорит о том, что США собираются идти на серьезную конфронтацию», — посетовал специалист.

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Ситуация, по мнению Кнутова, требует от командования российскими ВМС немедленных действий. Не исключено, что руководство примет решение перебросить силы с Тихоокеанского и Северного флотов к побережью Крыма. России придется отвечать на вызов американцев, подчеркнул военный эксперт.

«Попытки блокировать действия черноморского флота могут привести к ситуации, когда война между США и Россией может начаться случайно, — добавил он. — Заинтересована в этом только одна сторона – Украина. Она надеется, что втянув США и другие страны НАТО в войну против России, она сможет отсидеться и из-за угла понаблюдать, как Альянс воюет с РФ. Но такого не будет».

Во время эфира на американском телеканале CNN президент Джо Байден заявил, что «у США самая мощная армия в мировой истории», и «об этом знают Китай, Россия и весь остальной мир». При этом демократ заверил, что не хочет холодной войны с китайцами.