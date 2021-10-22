Собянин заявил, что нерабочие дни вводятся для разрыва цепочки заболеваемости COVID-19

Дополнительные нерабочие дни в российской столице вводятся для срочного разрыва цепочки заболеваемости коронавирусной инфекции среди горожан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, меры, которые вводят столичные власти, необходимы для улучшения эпидемиологической обстановки в Москве. Так, система QR-кодов вводится, чтобы горожане постепенно привыкли к вакцинации.

Он напомнил, что в летний сезон введение QR-кодов вызвало падение доходов у ресторанов от 20 до 80%. Мэр Москвы подчеркнул, что подобные меры нужно вводить точечно.

Медики напоминают, что вакцинация является самым эффективным инструментом в борьбе с коронавирусом. В России для этого используются четыре отечественные вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».