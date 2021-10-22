Банк России повысил ключевую ставку в шестой раз подряд

Совет директоров Банка России на очередном заседании повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Показатель вырос в шестой раз за 2021 год.

Как объяснили в Центробанке, решение принято в связи с ускорившейся инфляцией. По прогнозу регулятора, рост цен на товары и услуги в России к концу года может составить от 7,4% до 7,9%.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Руководство ЦБ добавило, что будет принимать решение по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой инфляции.