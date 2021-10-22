Самолет Москва — Казань приземлился в пункте назначения после подачи сигнала тревоги

Воздушное судно авиакомпании S7, командир которого подал сигнал тревоги после вылета из Москвы в Казань, благополучно приземлился в аэропорту назначения.
Посадка прошла в штатном режиме, никаких инцидентов на борту не было. Проводилась проверка диспетчерского оборудования, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Членов экипажа предупредили о соответствующей просьбе диспетчеров перед рейсом.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет подал сигнал тревоги после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Лайнер набрал высоту и продолжил полет.