Власти Чувашии объявили режим повышенной готовности из-за нехватки медкислорода

Режим повышенной готовности объявлен в Чувашии из-за проблем с медицинским кислородом в больницах, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В пятницу, 22 октября, в республике состоялось экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Там обсуждалась проблема обеспечения медицинским кислородом учреждений здравоохранения. Для решения проблемы в регионе подключены все ведомства, а также мобилизованы ресурсы соседних субъектов.

«Текущая ситуация складывается таким образом, что кислород заканчивается», — сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Он отметил, что кислород был направлен из Татарстана. Он прибудет в регион в течение четырех ближайших часов.

Согласно информации портала Стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Чувашии выявлено 36 380 случаев заражения COVID-19. Полностью выздоровели почти 32 тыс. жителей региона.