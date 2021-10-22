«Альтернативы — нет». Почему аналитики не сомневаются в победе Мирзиеева на выборах в Узбекистане

В воскресенье, 24 октября, граждане Узбекистана изберут нового президента страны сроком на пять лет. Наблюдать за ходом голосования приедут представители международных организаций, среди которых: СНГ, ШОС, ОБСЕ и другие.

В списке кандидатов на пост главы республики пять человек, среди которых действующий президент Шавкат Мирзиеев (Либерально-демократическая партия Узбекистана), представитель Народно-демократической партии Масуда Варисова и кандидат от экологической партии Нарзулла Обломурадов.

В эксклюзивном интервью редакции «Политика Сегодня» прогнозом на исход выборов поделился член общественного совета при хокимияте Ташкента, член партии «зеленых», общественник и журналист Абу-Али Ниязматов:

«Мы живем в условиях становления демократических процессов. У нас есть несколько кандидатов, но я не назвал бы их серьезными оппонентами действующему президенту».

Ниязматов является членом экологической партии. По его словам, в программе президента содержится много материалов, которые готовил лично он и его коллеги. В программе Мирзиеева, в частности, прописана необходимость создания зеленых зон в Ташкенте и прекращение точечного строительства. Это все очень созвучно с тем, что Ниязматов и его общественная группа делали на протяжении последних лет.

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«Узбекистан находится в такой стадии развития, что нам нужна сильная президентская республика и соответственно, сильный лидер, который будет укреплять демократические начинания и становления. Пока что я вижу, что альтернативы действующему президенту нет. Сейчас у нас нет серьезной оппозиции».

Политолог, замдекана факультета мировой экономики и политики Андрей Суздальцев в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» поделился своими ожиданиями по поводу выборов в Узбекистане.

Прогнозы эксперта сходятся с выводами узбекского журналиста, но с одним лишь различием. Он также считает, что наибольшей популярностью в стране пользуется действующий президент, однако оппозиция в республики в настоящее время все-таки есть, причем серьезная — светская и мусульманская.

«Нет сомнений в том, что Мирзиеев продолжит президентскую карьеру, потому что какой-то серьезной кандидатуры, способной противостоять ему, там сейчас нет. Многие процессы, которые были загнаны в тупик при первом президенте, сейчас частично решены. Есть социальный сдвиг, заработали социальные лифты, ситуация в стране меняется».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Политолог подытожил — республика самодостаточна и находится на самообеспечении. Экономика позволяет ей жить на собственные деньги, пусть и не богато, но устойчиво, а действующая власть постепенно и централизованно идет курсом политических реформ. Именно поэтому наиболее вероятным победителем на предстоящих выборах, по его мнению, и станет Мирзиеев.

Ранее стало известно, что власти Узбекистана отказали США в размещении военных баз на территории государства.