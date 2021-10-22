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Тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу

Тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу

Серб Зоран Лукич готовится приступить к обязанностям главного тренера российской сборной по баскетболу. Об этом сообщает пресс-центр Российской федерации баскетбола.

Решение о назначении Зорана Лукича было принято на заседании исполкома РФБ. При этом тренер продолжит работать с командой «Нижнего Новгорода». Первая тренировка национальной сборной состоится в конце ноября.

Предыдущий тренер Сергей Базаревич оставил российскую команду после завершения срока контракта и финала квалификации на Олимпиаду в Токио. Тогда спортсмены не смогли пройти отбор в финальную часть соревнований и соглашение с тренером не получило продления.