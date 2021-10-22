«Попытка выслужиться». Военный аналитик Тимошенко раскритиковал ФРГ за угрозы в отношении РФ

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в эфире радио Deutschlandfunk, что Россия якобы дестабилизирует Европу и призвала НАТО пригрозить ей войной.

Правда, обвинения глава немецкого ведомства озвучила весьма странные. Например, она считает ответственной РФ за то, что мигранты из Восточной Азии через (внимание) белорусскую границу проникают на территорию ЕС. Также министр сообщила, что российские военные самолеты якобы постоянно нарушают воздушные границы стран НАТО. О том, как Великобритания и США регулярно наведываются в воды России, Крамп-Карренбауэр, разумеется, умолчала.

Военный аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко в разговоре с «Политикой Сегодня» расценил заявление немецкого министра обороны, как попытку выслужиться перед будущим новым начальством.

Напомним, в Германии на выборах 26 сентября блок ХДС/ХСС проиграл социал-демократам, набрав 24,1% против 25,7% голосов. Вместе с тем лидер СПДГ Олаф Шольц получил возможность сменить Ангелу Меркель на посту канцлера.

«Девушка [Крамп-Карренбауэр] почему разволновалась? Значит, она просто решила вписаться в общий хор [НАТО]. Теперь же канцлер меняется, правительство меняется — надо себя зарекомендовать. Министр обороны Германии, естественно, в условиях гендерного равенства у них дама. На язык не сдержана. Ну, бывает», — не без иронии заметил эксперт.

wikipedia.org / Olaf Kosinsky

При этом Тимошенко не стал скрывать, что НАТО представляет для России реальную угрозу. Он отметил, что армия военного блока, объединяющего 30 стран, закономерно превосходит российские войска не только в численности.

«По вооружениям, особенно по авиации, тоже. По количеству боевых флотов, пожалуй, тоже. Если бы НАТО не представляло нам угрозу в свое время, мы не развертывали бы Варшавский договор», — объяснил полковник в отставке.

Однако возможность реального вооруженного конфликта НАТО с Россией все же не велика. Особенно на фоне разобщения внутри самого военного блока. Так, накануне сразу пять европейских стран, входящих в Альянс и уставших от гегемонии США, инициировали создание войск быстрого реагирования в ЕС для того, чтобы принимать оперативные решения без оглядки на Вашингтон.

twitter.com / @AFSOUTH

«Любопытное дело, каждая половина, разделенная Атлантикой [Европа и США], считают, что воевать должны те "заморыши", которые за морем. Вот же в чем приблуда вся. Провоцируют, но брать на себя ответственность не хотят по итогу», — подчеркнул военный аналитик.

Незадолго до пламенной речи главы минобороны Германии, о «российской угрозе» заявил и начальник военного ведомства Великобритании Николас Картер. В ответ на это он получил резкую критику со стороны российского полковника в отставке, военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Он назвал британцев «дешевыми подпевалами США».