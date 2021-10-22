Журналисты Reuters назвали последовательным разъяснение Путина по членству Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин затронул темы членства Украины в НАТО, газовый кризис в Европе и «Северный поток — 2» на форуме «Валдай» в Сочи. Мировые издания разобрали речь российского лидера на цитаты.

Представители различных СМИ отреагировали на выступление Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» и подвели его итоги. Форум прошел 21 октября в Сочи.

Агентство Reuters указало на последовательное разъяснение Путина во членству Украины в НАТО. Североатлантический альянс имеет тесные связи с Россией с древних времен, отмечают журналисты.

«Будет красной линией для Москвы», — цитируют президента авторы.

Японское издание Financial Times обратило внимание на слова Путина о газовых проблемах Европы. Российский лидер отметил, что страна готова поставлять на 10% больше газа при определенных условиях. Путин описал ситуацию на энергетических рынках Европы как проявление неработающего капитализма.

Газета The Washington Post присоединилась к обсуждению этой темы. Журналисты из США указали на значимость газопровода «Северный поток — 2», который, по словам Путина, позволит бороться с энергетическим кризисом в европейских странах.

Выступление президента РФ на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» продлилось более трех часов. Форум прошел в Сочи, 21 октября.