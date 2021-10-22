Бруну Фернандеш заявил, что португальцы не понимают диалект Роналду и жителей Мадейры

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в шутку заявил, что никто не может понять португальский диалект нападающего Криштиану Роналду и всех жителей острова Мадейра, откуда футболист родом.

Футболист в интервью Manchester Evening News отметил, что англичане тоже не всегда понятно изъясняются из-за разных диалектов и привел в пример своих одноклубников.

«Иногда сложно понять, о чем разговаривают Лингард и Рашфорд (игроки "Манчестер Юнайтед"). С португальским языком такая же ситуация. Если вы спросите Криштиану Роналду, то узнаете, что он, я и Диого Далот говорим по-разному. Роналду с Мадейры. Боже мой, клянусь, португальцы не понимают, что говорят люди с этого острова!» — пошутил хавбек «красных дьяволов».

Напомним, в конце августа 2021 года 36-летний Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». Его предыдущим клубом был туринский «Ювентус». В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) форвард сыграл в восьми матчах, в его активе шесть голов.