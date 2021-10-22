Ведущая Лосева жестко отчитала польского эксперта Корейбу за оправдание и защиту Украины

Польский эксперт Якоб Корейба встал на защиту Украины в дискуссии программы «Время покажет», за что получил предупреждение об уходе с Первого канала из-за своего поведения. На место его поставила ведущая ток-шоу Олеся Лосева.

Речь в студии шла об очередной попытке украинского руководства подменить историю и даже реальность — о специальной терминологии, введенной Советом нацбезопасности Украины для журналистов, политиков и для всех публичных персон.

Политолог Алексей Мухин попытался объяснить мотивацию власти страны в вопросе радикальной идеологической трансформации. Также он назвал истинных авторов всех пропагандистских процессов на Украине.

«Сейчас, судя по тому, что там происходит, суверенностью Украины располагает Великобритания, имеющая громадный опыт по взращиванию ростков нацизма на территории Европы. Она не зря вышла из ЕС — руки теперь развязаны и Лондон делает, что хочет. К сожалению Украины, она свой суверенитет продала, поэтому ей выдумывают язык, историю и даже внешнюю политику. Именно под кураторством британцев (глава страны Владимир. — Прим. ред.) Зеленский всего за два года превратился в закоренелого нациста», — отметил эксперт.

Однако Корейба грубо перебил Мухина. Польский эксперт, закативший фирменную истерику, пытался оправдать и защитить Украину. Он быстро скатился до оскорблений в отношении Российской Федерации, после чего его вывели из студии.

За кулисами Корейбу жестко отчитала ведущая Олеся Лосева, заставив его пожалеть о своем поведении. Журналистка подчеркнула, что он подошел к опасной черте, пишет «Экономика сегодня».

«Если еще раз это повторится, то уйдешь навсегда из нашего ток-шоу и с Первого канала в целом. Ты принимаешь правила игры?» — спросила Лосева.

В тот же момент польский эксперт признал, что горько пожалел о содеянном. Также он пообещал, что такое больше не повторится.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал тупиком политическую ситуацию на Украине. Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, украинский народ сам должен принять решение и сформировать такие органы власти, «которые отвечали бы его чаяниям».