В Кремле пока не обсуждают введение более жестких ограничений в связи с COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что более жесткие ограничения в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией пока не рассматриваются властями страны.

По словам Пескова, решение о введении ограничений в Москве принимали специалисты. Поэтому в Кремле предпочли не вмешиваться в эту ситуацию.

«Специалисты пришли к выводу, что для того, чтобы разорвать эти эпидемиологические цепочки, необходимы такие меры», — объяснил Песков, отвечая на вопрос о том, не стоило ли сделать послабления в период ограничений для вакцинированных.

Он отметил, что российские власти пока не рассматривают более жестких ограничений. Представитель Кремля подчеркнул, что все дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от хода пандемии коронавируса.

Как ранее сообщалось, нерабочие дни на территории Российской Федерации — инициатива вице-премьера Татьяны Голиковой. Ее поддержал президент страны Владимир Путин. По его словам, эта мера может помочь остановить распространение опасной инфекции.