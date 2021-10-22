Читатели Daily Mail согласились с позицией Путина в вопросе смены пола у детей

Читатели британской газеты Daily Mail поддержали слова президента России Владимира Путина о пропаганде смены пола у детей. Об этом они высказались в комментариях к соответствующей публикации.

Глава государства в ходе выступления на форуме «Валдай» в Сочи сравнил смену пола в детском возрасте с преступлением против человечности. По его словам, это чудовищно, когда на Западе детям внушают, что можно совершать такие манипуляции. Подобное решение может сломать человеку жизнь, но никто не советуется с психологами, добавил Путин. Читатели Daily Mail заявили, что президент РФ абсолютно прав.

«С каждым днем Россия кажется все привлекательнее, и туда хочется переехать», — написал один из пользователей Сети.

«Путин говорит, что думает, и ему наплевать, что думают политкорректные. Это как глоток свежего воздуха», — присоединился к беседе другой читатель.

Некоторые британцы отметили, что Россия становится моральным компасом, каким когда-то являлись США. Читатели газеты призвали оставить детей в покое, поскольку человек может сменить пол в зрелом возрасте, когда будет осознавать последствия принятого решения.

Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября. Президент общался с участниками форума более трех часов.