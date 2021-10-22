Минздрав Белоруссии отменил обязательный масочный режим в общественном транспорте

Министерство здравоохранения Белоруссии отменило обязательное соблюдение масочного режима при посещении общественного транспорта.

Теперь кондуктор в автобусе и других видах общественного транспорта не будет требовать от пассажиров использовать средства индивидуальной защиты. Также кассир не сможет отказать посетителю без маски в обслуживании.

При этом соблюдение масочного режима будет сохраняться для пассажиров воздушного, водного и железнодорожного транспорта, в том числе метрополитена. Такие сведения представили в пресс-службе Министерства здравоохранения Белоруссии 22 октября.

Обязательное использование средств индивидуальной защиты ввели в республике 9 октября на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. При этом 19 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по ситуации с коронавирусом назвал контроль за ношением масок «издевательством над людьми».