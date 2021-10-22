Опубликовано видео с места трагедии на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» с Алеком Болдуином

Страшная трагедия произошла на съемочной площадке «Ржавчины», где актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора. Видео с места трагедии появилось в Сети.

На распространившемся в интернете ролике видно оцепленная территория съемочной площадки, где произошел несчастный случай. В кадр попали многочисленные машины и фургоны, а также постройки, задействованные в съемках.

Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое было по непонятным причинам заряжено боевыми патронами, в результате тяжелые ранения получили режиссер и оператор. Автор вестерна находится в критическом состоянии в больнице, женщину-оператора тоже доставили в клинику, но спасти ее не удалось.

Болдуина после трагических событий вызвали на допрос. Пока что обвинение ему не предъявили. Поклонники, узнав о смерти на съемочной площадке, пришли в ужас. Но они поддержали актера, отметив, что он не виновен в этом, поскольку не обязан был проверять реквизит.