Диспетчеры получили сигнал тревоги с самолета рейса Москва — Казань

Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Казань, подал сигнал тревоги. Воздушное судно вылетело из аэропорта Домодедово, после чего почти сразу появилась информация о неполадках на борту.

Причина, по которой экипаж самолета передал на землю сигнал тревоги, неизвестна. О ЧП с воздушным судном, следовавшим в столицу Татарстана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Согласно имеющейся информации, самолет продолжает набирать высоту. В настоящий момент борт летит над Московской областью и держит курс на Казань.