Глава Минобрнауки Фальков предложил вузам перевести студентов на дистанционное обучение

Российские вузы по необходимости могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

При этом учащиеся вузов и университетов должны быть обеспечены необходимыми методическими материалами. Кроме того, педагогам следует наладить систему проверок выполненных заданий.

«Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», — передает слова Фалькова пресс-служба ведомства.

Кроме того, министр науки и высшего образования напомнил о необходимости вакцинации. Он отметил, что эта процедура является лучшим способом защиты организма от коронавирусной инфекции.

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил о необходимости перейти на удаленку на фоне пандемии COVID-19. Он считает, что такая мера подойдет и для студентов и для работающих граждан.