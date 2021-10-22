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Глава Минобрнауки Фальков предложил вузам перевести студентов на дистанционное обучение

Глава Минобрнауки Фальков предложил вузам перевести студентов на дистанционное обучение

Российские вузы по необходимости могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

При этом учащиеся вузов и университетов должны быть обеспечены необходимыми методическими материалами. Кроме того, педагогам следует наладить систему проверок выполненных заданий.

«Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», — передает слова Фалькова пресс-служба ведомства.

Кроме того, министр науки и высшего образования напомнил о необходимости вакцинации. Он отметил, что эта процедура является лучшим способом защиты организма от коронавирусной инфекции.

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил о необходимости перейти на удаленку на фоне пандемии COVID-19. Он считает, что такая мера подойдет и для студентов и для работающих граждан.