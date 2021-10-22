Власти Адыгеи вводят систему QR-кодов с 25 октября

Правительство Адыгеи вводит QR-коды с 25 октября. Система будет действовать при посещении досуговых и развлекательных заведений.

Посетители спортивных залов, салонов красоты и заведений досуга в Адыгее должны будут предоставить QR-код с 25 октября. Соответствующее постановление подписал глава республики Мурат Кумпилов.

«Глава Адыгеи подписал указ, согласно которому с 25 октября в республике требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо перенесенном не более полугода назад заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 для допуска в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, заведения общепита», — отмечается в пресс-службе главы региона.

Нововведение также касается лиц, которые заселяются в гостиницы, расположенные на территории республики. При этом для граждан младше 18 лет доступ в указанные учреждения остается свободным.

Власти Магадана ранее ввели систему QR-кодов при посещении заведений общественного питания и кинотеатров. Изменения внесли в указ от 21 октября.