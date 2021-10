Актер Алек Болдуин застрелил украинского оператора на съемках вестерна

Американский актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок вестерна «Ржавчина». Команда снимала сцену с перестрелкой на ранчо в окрестностях Санта-Фе, штат Нью-Мексико, используя бутафорский пистолет.

По словам представителей актера, оружие, заряженное холостыми патронами, «дало осечку». В результате Болдуин ранил режиссера Джоэла Соуза и оператора Халину Хатчинс. Последнюю с тяжелой травмой сразу же отправили вертолетом в больницу при Университете Нью-Мексико, однако медикам не удалось спасти жизнь женщины, сообщает Reuters.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK