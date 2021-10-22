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Актер Алек Болдуин застрелил украинского оператора на съемках вестерна

Актер Алек Болдуин застрелил украинского оператора на съемках вестерна

Американский актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок вестерна «Ржавчина». Команда снимала сцену с перестрелкой на ранчо в окрестностях Санта-Фе, штат Нью-Мексико, используя бутафорский пистолет.

По словам представителей актера, оружие, заряженное холостыми патронами, «дало осечку». В результате Болдуин ранил режиссера Джоэла Соуза и оператора Халину Хатчинс. Последнюю с тяжелой травмой сразу же отправили вертолетом в больницу при Университете Нью-Мексико, однако медикам не удалось спасти жизнь женщины, сообщает Reuters.

Соуза доставили в региональный Медицинский центр Кристуса Сент-Винсента, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Источники сообщили, что после инцидента голливудский актер добровольно отправился к шерифу Санта-Фе и дал показания. Позже Алека Болдуина освободили, никаких обвинений предъявлено не было.

Погибшая Халина Хатчинс была родом из Украины. В 2015 году она окончила Американский институт кино, после чего стала одним из самых востребованных кинооператоров в США.