Актер Алек Болдуин застрелил украинского оператора на съемках вестерна

Американский актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок вестерна «Ржавчина». Команда снимала сцену с перестрелкой на ранчо в окрестностях Санта-Фе, штат Нью-Мексико, используя бутафорский пистолет.

По словам представителей актера, оружие, заряженное холостыми патронами, «дало осечку». В результате Болдуин ранил режиссера Джоэла Соуза и оператора Халину Хатчинс. Последнюю с тяжелой травмой сразу же отправили вертолетом в больницу при Университете Нью-Мексико, однако медикам не удалось спасти жизнь женщины, сообщает Reuters.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK — Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021

Соуза доставили в региональный Медицинский центр Кристуса Сент-Винсента, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Источники сообщили, что после инцидента голливудский актер добровольно отправился к шерифу Санта-Фе и дал показания. Позже Алека Болдуина освободили, никаких обвинений предъявлено не было.

Погибшая Халина Хатчинс была родом из Украины. В 2015 году она окончила Американский институт кино, после чего стала одним из самых востребованных кинооператоров в США.