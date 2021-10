Пользователи Twitter высмеяли Байдена за нелепую позу на встрече с избирателями

Президент США Джо Байден в очередной раз публично оконфузился на минувшей встрече с избирателями. Пользователи Twitter дали главе государства неожиданный совет на фоне неловкой ситуации.

Американский лидер странно повел себя на прошедшей встрече с избирателями. Ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в Соединенных Штатах, а президент в это время согнул руки в локтях и сжал кулаки. Байден провел в таком положении почти 15 секунд.

President Biden says he expects gas prices will stay high until 2022.



“I don’t see anything that’s going to happen in the meantime that’s going to significantly reduce gas prices” #BidenTownHall https://t.co/2a7F6JKm0H pic.twitter.com/EOxLdHIgYa