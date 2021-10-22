Пользователи Twitter высмеяли Байдена за нелепую позу на встрече с избирателями

Президент США Джо Байден в очередной раз публично оконфузился на минувшей встрече с избирателями. Пользователи Twitter дали главе государства неожиданный совет на фоне неловкой ситуации.
Американский лидер странно повел себя на прошедшей встрече с избирателями. Ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в Соединенных Штатах, а президент в это время согнул руки в локтях и сжал кулаки. Байден провел в таком положении почти 15 секунд.
«Оставайся дома», — написал пользователь Twitter под публикацией с этим видео.
President Biden says he expects gas prices will stay high until 2022.— CNN (@CNN) October 22, 2021
“I don’t see anything that’s going to happen in the meantime that’s going to significantly reduce gas prices” #BidenTownHall https://t.co/2a7F6JKm0H pic.twitter.com/EOxLdHIgYa
Граждане США высмеяли президента за очередной конфуз. В комментариях бурно отреагировали на ролик, где Байден стоит в таком положении.
«Мой ребенок делает то же самое, когда хочет в туалет», — подметил пользователь соцсети.
«Может, у него пропала мышечная память, потому что ему пришлось аж целых две речи за день?» — поддержал беседу другой.
Один из комментаторов предположил, что Байдена пытались отключить на минуту, чтобы снова подключить. Многие пользователи Twitter начали выкладывать картинки, где главу государства сравнивают с игрушечным солдатиком, лыжником и «человеком-джетпаком».
Президент США пообщался с избирателями в формате таунхолла — общего городского собрания. Трансляция велась на телеканале CNN.