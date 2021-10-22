Пользователи Twitter высмеяли Байдена за нелепую позу на встрече с избирателями

Президент США Джо Байден в очередной раз публично оконфузился на минувшей встрече с избирателями. Пользователи Twitter дали главе государства неожиданный совет на фоне неловкой ситуации.

Американский лидер странно повел себя на прошедшей встрече с избирателями. Ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в Соединенных Штатах, а президент в это время согнул руки в локтях и сжал кулаки. Байден провел в таком положении почти 15 секунд.

«Оставайся дома», — написал пользователь Twitter под публикацией с этим видео.

President Biden says he expects gas prices will stay high until 2022.



“I don’t see anything that’s going to happen in the meantime that’s going to significantly reduce gas prices” #BidenTownHall https://t.co/2a7F6JKm0H pic.twitter.com/EOxLdHIgYa — CNN (@CNN) October 22, 2021

Граждане США высмеяли президента за очередной конфуз. В комментариях бурно отреагировали на ролик, где Байден стоит в таком положении.

«Мой ребенок делает то же самое, когда хочет в туалет», — подметил пользователь соцсети.

«Может, у него пропала мышечная память, потому что ему пришлось аж целых две речи за день?» — поддержал беседу другой.

Один из комментаторов предположил, что Байдена пытались отключить на минуту, чтобы снова подключить. Многие пользователи Twitter начали выкладывать картинки, где главу государства сравнивают с игрушечным солдатиком, лыжником и «человеком-джетпаком».

Президент США пообщался с избирателями в формате таунхолла — общего городского собрания. Трансляция велась на телеканале CNN.