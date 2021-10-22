Власти Новгородской области объявили нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября

Правительство Новгородской области ввело нерабочие дни с 25 октября с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.

Об этом сообщил губернатор области Андрей Никитин во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Выходные начнутся с 25 октября и продлятся до 7 ноября.

«Нерабочие дни вводятся в Новгородской области с 25 октября по 7 ноября. Ограничения не касаются предприятий непрерывного цикла, ЖКХ, энергетики, обороны», — отметил Никитин.

При этом детские сады, общеобразовательные учреждения, организации в сферах строительства и транспорта продолжат деятельность. Сотрудники остальных заведений смогут работать по желанию при предоставлении QR-кодов, которые подтверждают завершенный цикл вакцинации или перенесенное заболевание.

Заведения общественного питания, салоны красоты и парикмахерские будут работать в прежнем режиме с учетом системы QR-кодов. Кроме того, в стандартном графике продолжат деятельность пункты вакцинации.