Представитель президента РФ Богданов провел рабочую встречу с послом Марокко в Москве

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с послом Марокко в Москве Лотфи Бушаару, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

По имеющимся данным, спикеры детально обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений между государствами. В том числе речь шла об организации восьмого заседания Межправительственной смешанной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В ходе обсуждения международной проблематики стороны уделили особое внимание ситуации в западносахарском урегулировании и в районе Магриба в целом. Представитель президента РФ подтвердил приверженность Москвы к переговорному разблокированию кризисов в рамках норм международного права.

Ранее стало известно, что Богданов обсудил с послом Франции Пьером Леви вопросы безопасности в Сахаро-Сахельском регионе. Стороны также затронули тему борьбы с террористическими группировками в регионе.