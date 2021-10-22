Ученые из Барселонского института установили, что COVID-19 может носить сезонный характер

Коронавирусная инфекция способна реагировать на изменения температуры и влажности. Она может стать регулярной сезонной инфекцией подобно гриппу, сообщили исследователи из Барселонского института в Испании.

По словам экспертов, в летний сезон вирус будет «замирать». Однако с приходом осени он будет активизироваться. Полный текст научной работы опубликован в журнале Nature Computational Science.

«Вопрос о том, является ли COVID-19 настоящим сезонным заболеванием, становится центральным, так как это имеет важнейшее значение для определения эффективных мер вмешательства», — сообщил руководитель научной группы Ксавьер Родо.

Специалистами была изучена связь между климатом и заболеваемостью COVID-19 в разных географических регионах. Им удалось установить, что более высокая скорость передачи инфекции наблюдаются в регионах с более низкими температурами и влажностью.

Вакцинация является одним из наиболее эффективных механизмов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России для этого используются четыре отечественные вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».