Путин: у России и Израиля есть точки соприкосновения по Сирии

Россия и Израиль обладают точками соприкосновения по Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Российский лидер подчеркнул, что между странами сложились уникальные отношения.

«По Сирии у России и Израиля есть точки соприкосновения, особенно, в борьбе с терроризмом», — отметил президент России.

Владимир Путин добавил, что рассчитывает на сохранение преемственности правительства Беннета в вопросе отношений двух стран.

Кремль 21 октября анонсировал переговоры президента с премьером Израиля в Сочи. Пресс-служба российского лидера отметила, что стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.