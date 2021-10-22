Власти Пермской области планируют объявить обязательную самоизоляцию для непривитых граждан

Новые коронавирусные ограничения могут ввести в Пермской области. Меры будут направлены на непривитых жителей региона.

Как заявила заместитель руководителя администрации губернатора Мария Геворгян, в городах Пермского края могут объявить обязательную самоизоляцию для граждан, которые не прошли процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции.

«С 30 октября возможно введение обязательной самоизоляции для жителей, которые по тем или иным причинам не могут привиться», — отметила она, подчеркнув, что на переболевших местных жителей данные ограничения распространяться не будут.

Напомним, вакцинация является наиболее действенным методом борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно.