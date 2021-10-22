«Консерватизм оптимистов»: Путин об идеологии РФ, падении США, тупике Украины и «культуре отмены»

Накануне, 21 октября, на Валдайском форуме в Сочи Владимир Путин выступил по-философски. Начал с рассуждения о трудностях бытия в «эпоху перемен», закончил наблюдением о «коллективном иммунитете» россиян к экстремизму. А посреди монолога, как бы невзначай, обозначил идеологию России настоящего и будущего — «оптимистичный консерватизм». В общем, говорил о высоких материях, объясняющих многое в современной российской политике.

Как водится, тему выпавших на наш век катастроф — пандемии коронавируса и изменений климата, — стороной не обошел, призвав сплотиться и не думать о конкуренции. Но и о «культуре отмены» (если вы не в курсе, что такое «закэнселить», то пора узнать), гендерном беспорядке, безвозвратно ушедшей гегемонии США и ситуации на Украине президент тоже не забыл.

Выбрали самое главное из речи, которая заставляет задуматься.

Как бороться с кризисом

Теперь при желании найти автора китайской поговорки «Не дай бог жить в эпоху перемен» пользователь рунета вряд ли наткнется на имя Конфуция. Процитировавший «мудрый китайский народ» президент РФ не только попал в заголовки СМИ, но и напомнил, что именно в такое время мы и живем.

Трудно, конечно, но главное — подойти к этой данности со смекалочкой, неизменно русской. И «случайно» напомнить миру о российско-китайском сотрудничестве.

«…Вспомним и кое-что другое из китайской мудрости. Слово "кризис" состоит из двух иероглифов – здесь наверняка есть представители Китайской Народной Республики, если я в чем-то ошибаюсь, они меня поправят. Так вот два иероглифа: "опасность" и "возможность". А как говорят уже у нас, в России, "борись с трудностями умом, а с опасностями – опытом"».

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

О российской идеологии

Памятуя о событиях 1991 года россияне приобрели «коллективный иммунитет» к экстремизму, который ведет к потрясениям и социально-политическим обвалам, уверен Путин. Короче говоря, согласно президентскому курсу стабильность — фундаментальная ценность для России в это непростое для всего мира время. Даже больше — национальная идеология.

«Люди у нас действительно ценят стабильность и возможность нормально развиваться, быть уверенными в том, что их планы и надежды не рухнут из-за безответственных устремлений очередных революционеров. Наш консерватизм – это консерватизм оптимистов, это самое главное».

kremlin.ru / пресс-служба правительства РФ

Об американском «падении с Олимпа»

Бывшему мировому гегемону в лице Соединенных Штатов Путин напомнил, что его время прошло. В контексте охладившихся отношений РФ и США, а также вывода американских войск из Афганистана, послание красноречивое.

«А те, кто после окончания холодной войны почувствовали себя победителями, скоро ощутили, несмотря на то что им казалось, что они забрались на самый Олимп, что и на этом Олимпе почва из-под ног уходит – теперь уже у них, и никто не в силах остановить мгновение, каким бы прекрасным оно ни казалось».

Итог былого американского лидерства парадоксальный, уверен Путин: США вели военные кампании в двух государствах, несопоставимых с этой страной «ни по одному параметру». В итоге операции пришлось свернуть, а обозначенных целей Вашингтон так и не добился: «На самом деле ситуация только кардинально ухудшилась».

Американская идеология тоже переживает отнюдь не ренессанс, подтачивая устои самих Соединенных Штатов. Не лучшие тенденции настигли и Западную Европу. Так «культура отмены» превратилась в «обратную дискриминацию», а дискуссия о правах мужчин и женщин в «фантасмагорию».

prt scr rt.com /

Украинский тупик

Не самые лучшие новости для президента Украины: Владимир Путин заявил то ли о его несамостоятельности в вопросах руководства страной, то ли о радикальности националистических украинских элит. Так и сказал: Украиной руководит «небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавры победителей в борьбе за независимость, – это люди крайних политических взглядов». Это происходит «вне зависимости от того, какова фамилия главы государства».

«Это такой тупик. Я вообще не очень понимаю, как из него можно выйти. Посмотрим, что будет происходить на внутриполитической сцене Украины в ближайшее время».

И к вопросу вступления Украины в НАТО, в последнее время поднятому неоднократно. Формальное членство страны в альянсе может не состояться, но при этом военное освоение территории американской, британской инфраструктурой уже идет, подчеркнул президент РФ.

Подробнее о выступлении Путина на международном форуме «Российская энергетическая неделя» — в нашей статье.