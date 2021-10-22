Черчесов назвал неслучайным интерес «Ювентуса» к Головину в 2018 году

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему возможного интереса туринского клуба «Ювентус» к хавбеку «Монако» Александру Головину. По словам специалиста, интерес боссов «старой синьоры» к россиянину возник не на пустом месте.

«Всем понравился Головин образца 2018 года, интерес "Ювентуса" к нему был неслучаен. Трудно сказать, чего бы он добился в Италии, я привык говорить о конкретике. Не люблю рассуждать на тему "если бы да кабы"», — цитирует Черчесова TuttoJuve.

Он обратил внимание на то, что туринцы делали правильно, проявляя интерес к российскому полузащитнику. Специалист не исключил, что в будущем интерес «Ювентуса» к Головину может возобновиться.

Напомним, летом 2018 года руководство «Монако» официально объявило о переходе Головина. Соглашение рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, что стало рекордно дорогим для российских футболистов.