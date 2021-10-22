Власти Пермского края вводят нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией вводятся в Пермском крае. Ограничения начнут действовать с понедельника.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом губернаторы регионов могут вводить дополнительные выходные по необходимости.

Как сообщила заместитель руководителя администрации губернатора Мария Геворгян, «длинные выходные» в Пермском крае будут установлены с 25 октября по 7 ноября. Данное решение принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России рекомендовало регионам организовать в школах каникулы в нерабочие дни. В случае крайней необходимости в заведениях могут быть организованы дежурные группы для учащихся начальной школы.