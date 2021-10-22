Первые на очереди. Какие из регионов объявили локдаун на неделю раньше указа Путина

Власти минимум пяти российских регионов введут локдаун на неделю раньше срока, установленного президентом Владимиром Путиным. Напомним, 20 октября глава государства подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября включительно. При этом он предоставил руководителям субъектов возможность при необходимости самостоятельно продлить вынужденные выходные.

В числе первых этим правом воспользовались в Курской и Самарской областях — там локдаун объявили с понедельника, 25 октября. Ситуация в обоих регионах не улучшается с сентября. Так, в Курске из-за всплеска заболеваемости COVID-19 накануне было решено увеличить коечный фонд в больницах — под ковид-госпитали перепрофилируют отделение онкологического центра и один из корпусов противотуберкулезного диспансера.

В Самаре же количество смертей от коронавируса превышает общероссийскую статистику почти вдвое. Ситуацию в региональном минздраве называют «критической». По их словам, из 7,5 тысячи мест в больницах сегодня свободны лишь около 300. В ближайшее время власти оборудуют еще 450 коек.

«2021 год мы начинали с 305-307 заболевших в сутки, и планомерно этот показатель снижался, на майские праздники регистрировали всего 40-50 заболевших. А с начала июня болезнь вновь пошла в рост, который сегодня дает нам 900 и более случаев в сутки», — рассказал глава самарского минздрава Армен Бенян.

Невские Новости / Кирилл Контрощиков

Следом за Курском и Самарой о выходных с 25 октября объявили в Нижегородской и Новгородской областях, а также в Пермском крае. Не исключено, что присоединиться к ним вскоре может и Воронежская область, где власти до сих пор обсуждают возможность продления локдауна до двух недель. Пока что в регионе принято решение только о закрытии детских садов на период с 25 октября по 3 ноября.

То же касается и Забайкалья, где за последний месяц рост заболеваемости достиг 40%. Глава региона Александр Осипов даже признал необходимость введения локдауна с 25 октября, но с принятием решения торопиться не стал.

«Это зависит от того, какие меры поддержки Правительство России во исполнение этих решений готово будет реализовать, и насколько безболезненно это будет для экономики, занятости, заработных плат, доходов забайкальцев», — объяснил губернатор.

Немногим раньше, чем во всей стране, нерабочие дни начнутся в Москве и Подмосковье. Распоряжение о введении выходных в столичном регионе вступит в силу не со следующей недели, а с четверга — 28 октября.

О нерабочих днях с 30 октября, как и постановил президент, пока официально объявили лишь власти Севастополя, Удмуртии, Татарстана, Челябинской и Вологодской областей, а также Краснодарского края. В Мурманской области уже заявили, что и вовсе не планируют вводить локдаун из-за коронавируса.