Власти Свердловской области заявили о досрочном введении QR-кодов

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил о введении в регионе системы QR-кодов с 30 октября.

Однако ранее введение этой меры профилактики коронавирусной инфекции в Свердловской области было запланировано на 8 ноября. По словам Крекова, это касается театров, выставочных пространств, кинотеатров, спортивных сооружений и ряда других объектов.

Он добавил, что торговым центрам, местам общественного питания и прочим объектам сферы услуг также рекомендовано ввести вход по цифровым кодам с 30 октября. Кроме того, в регионе введена самоизоляция для граждан старше 65 лет. Исключение составляют вакцинированные и переболевшие COVID-19.

Медики напоминают, что вакцинация является самым эффективным инструментом в борьбе с коронавирусом. В России данная процедура проводится с использованием препаратов отечественного производства.