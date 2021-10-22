Черный юмор. Американские трансгендеры потребовали от Netflix закрыть шоу Дэйва Шаппелла

Несколько десятков сотрудников стриминговой компании Netflix, транслирующей фильмы и сериалы по всему миру, вышли на митинг с требованием удалить недавнее выступление комика Дейва Шаппелла. На шоу «Напоследок» артист пошутил о трансгендерных людях, чем сильно задел чувства защитников прав сексуальных меньшинств, ЛГБТ-активистов и некоторых работников Netflix.

Протестная акция проходила возле офиса компании в Лос-Анджелесе, сообщает Reuters. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями: «Жизнь трансов имеет значение» (Trans Lives Matter) и «Команда трансов» (Team Trans). Помимо удаления выступления Шаппелла митингующие потребовали увеличения «интерсексуального контента» на стриминговой платформе.

Amid cheers and chants of “Team trans!,” dozens of Netflix employees walked out of a Los Angeles office building, protesting Dave Chappelle's stand-up special. In addition, many staffers working remotely called off work for the day at noon. https://t.co/DtoyDxEnzZ pic.twitter.com/QzsYmoZl5t — The New York Times (@nytimes) October 20, 2021

В выпуске «Напоследок» от 5 октября темнокожий комик шутливо высказался о гениталиях трансгендерных женщин, а позже добавил:

«Гендер — это факт. Каждый человек в этом зале, каждый человек на планете, должен был пройти между ног женщины, чтобы оказаться на земле».

Одновременно с акцией Trans Lives Matter у офиса Netflix собрались и сторонники комика, которые встали на защиту своего кумира. В качестве лозунгов они выкрикивали: «Дэйв забавный» и «Нам нравятся его шутки».

At today’s Netflix walkout, where “trans lives matter” chants are going up against Chappelle supporters shouting “I like jokes” pic.twitter.com/eX1qHgdj7R — Kirsten Chuba (@KirstenChuba) October 20, 2021

При этом еще до начала протестов коммерческий директор Netflix Тед Сарандос извинился за злополучный выпуск шоу «Напоследок» и заявил, что «облажался» перед зрителями.

«Мы ценим трансгендеров и их сторонников и понимаем глубокую боль, которая была им причинена. Мы уважаем решение любого сотрудника, который захочет уйти, и признаем, что нам предстоит проделать очень много работы в Netflix», — сообщил Сарандос.

Протесты также были вызваны увольнением транс-женщины Терры Филд, которая работала в Netflix на должности программиста. После выхода шоу Дейва Шаппелла она раскритиковала его шутку о трансгендерах, из-за чего ее отстранили от работы.