Черный юмор. Американские трансгендеры потребовали от Netflix закрыть шоу Дэйва Шаппелла

Несколько десятков сотрудников стриминговой компании Netflix, транслирующей фильмы и сериалы по всему миру, вышли на митинг с требованием удалить недавнее выступление комика Дейва Шаппелла. На шоу «Напоследок» артист пошутил о трансгендерных людях, чем сильно задел чувства защитников прав сексуальных меньшинств, ЛГБТ-активистов и некоторых работников Netflix.

Протестная акция проходила возле офиса компании в Лос-Анджелесе, сообщает Reuters. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями: «Жизнь трансов имеет значение» (Trans Lives Matter) и «Команда трансов» (Team Trans). Помимо удаления выступления Шаппелла митингующие потребовали увеличения «интерсексуального контента» на стриминговой платформе.

Amid cheers and chants of “Team trans!,” dozens of Netflix employees walked out of a Los Angeles office building, protesting Dave Chappelle's stand-up special. In addition, many staffers working remotely called off work for the day at noon. https://t.co/DtoyDxEnzZ pic.twitter.com/QzsYmoZl5t