Власти Нижегородской области ввели нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

Правительство Нижегородской области объявило нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области внес соответствующие изменения в постановление о введении режима повышенной готовности с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Решение приняли по результатам заседания областного Координационного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

«Сейчас в области развернуто более 9100 коек для лечения больных с коронавирусом. Сокращается процент свободного коечного фонда. По прогнозам регионального минздрава, если не принять немедленных мер, то вскоре резерв будет исчерпан», — объяснил Никитин.

На врачей оказывается большая нагрузка. Повышение заболеваемости связано с недостаточным уровнем вакцинации, так как привитые граждане переносят коронавирус в легкой форме и получают лечение на дому, добавил губернатор. Нерабочие дни предусматривают сохранение заработной платы.

Выходные с 28 октября ранее объявили в Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Также на период нерабочих дней в городе вводят дополнительные ограничения.